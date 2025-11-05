Carlota Corredera, presentadora: «En "Sálvame" reí, lloré y tuve a mi hija»
Trabajó en La Voz de Galicia, «mi útero periodístico»; y admite que «plantar cara al machismo sale caro pero compensa» en relación a la docuserie sobre Rocío Carrasco06 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Tan intensa y generosa como en la pantalla, Carlota Corredera transmite entusiasmo por su profesión y devoción por Galicia. «A los doce años decidí ser periodista aunque mi familia no tenía antecedentes penales de ese