Antonio de Toro, jefe de ventas de United Airlines en España: «Galicia tiene atractivo para los americanos, buscan sitios diferentes»

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Antonio de Toro es jefe de ventas de United Airlines en España desde 1998.
Antonio de Toro es jefe de ventas de United Airlines en España desde 1998. United

Apuesta por que la conexión sea rentable y se asiente en el tiempo: «La ruta Santiago-Nueva York no es una aventura de a ver qué pasa»

04 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace menos de un mes que se anunció que Santiago y Nueva York estarán unidas por primera vez con una ruta aérea regular y directa a partir del 28 de mayo, y United Airlines ya

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 75% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete