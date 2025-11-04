La cúpula nacional de la lucha contra el narco se cita en Galicia para mejorar la estrategia actual

Agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera durante un operativo, en una imagen de archivo Guardia Civil / Agencia Tributaria | EFE

La Academia Galega de Seguridade Pública, en A Estrada, dará cabida este jueves y el viernes al Congreso de Legislación Antinarcotráfico, organizada por la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) «por responsabilidad y ante la preocupante situación que actualmente presenta la lucha contra el tráfico de drogas», explican los organizadores. El objetivo es convertir en realidad diversas propuestas de mejora que, a juicio de la entidad, resultan de urgente y necesaria implantación para revertir la complicada situación actual, que sin duda se está agravando en los últimos años en Galicia y Europa.

«Hay más droga que nunca, más violencia y menos medios», afirman los organizadores: «Y todo ello a pesar del excelente trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como los jueces y fiscales comprometidos con la causa antidroga». La FGCN sitúa como primer paso imprescindible que «el Gobierno de España y el Parlamento entiendan que estamos ante un problema que debe tener la máxima prioridad, y a partir de ahí tomar las medidas necesarias. Entre otras, la aportación de medios humanos y materiales, así como disponer de una legislación adecuada a los tiempos actuales».

En las dos jornadas en A Estrada se darán cita responsables antidroga de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional y el presidente de la Audiencia Nacional, jueces de instrucción en Galicia con años de experiencia en investigaciones relevantes y representantes políticos que han sido invitados para trabajar en conjunto en el diseño de medidas y acuerdos que permitan avanzar en la lucha contra el tráfico de drogas.

Gonzalo Sarasola, nuevo jefe de Vigilancia Aduanera en Galicia

Gonzalo Sarasola es el nuevo responsable de Vigilancia Aduanera en Galicia. Sustituye a Fernando Iglesias, que en septiembre pasó a ocupar el puesto de subdirector general de operaciones en España.

Sarasola (A Coruña, 1990) es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidade de A Coruña e ingresó en Vigilancia Aduanera en el 2017 con Bilbao como primer destino. Del 2018 al 2023 fue jefe de la Unidad Combinada de Vigo, la más grande de este cuerpo en Galicia.

Tras ser destinado posteriormente a A Coruña, desde julio del 2025 era jefe de la Unidad Regional Operativa de Galicia, dependiendo directamente de Fernando Iglesias. Durante su etapa en Vigo trabajó intensamente en el control portuario y participa en grupos internacionales sobre control de puertos.