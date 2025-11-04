La Fegamp pide que se concreten las modificaciones del nuevo protocolo de ayuda en el hogar

Concentración convocada en Ponteareas por la CIG exigiendo condiciones dignas para el SAF. CIG | EUROPAPRESS

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) pidió ayer «concreción» en la cobertura económica y las modificaciones normativas del próximo convenio para el Servizo de Atención al Fogar (SAF). Lo mismo hizo el sindicato CIG, que participó en una mesa de trabajo para confeccionar estas nuevas condiciones, donde también hubo representación del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), quienes destacaron que el documento busca «ser unha ferramenta que presente procedementos de avaliación de riscos previa e de atención das situacións de risco ocorridas».

La Fegamp recuerda que lo que se exige son convenios colectivos que dignifiquen las condiciones de trabajo y garanticen una atención de calidad. Paralelamente, también denuncia la parálisis de la negociación provocada por parte de unas patronales que se niegan, dicen, a sentarse, y que cuentan con la «complicidade» de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, «a pesar de que a Xunta é a máxima responsable dos servizos de atención ás persoas dependentes». Sobre esto, remarcan que el SAF lleva desde el 2012 sin convenio y las residencias desde el 2023, «polo que o persoal do sector padece condicións de precariedade e baixos salarios desde hai anos». «Unha falta de condicións estables que se vai a perpetuar tendo en conta o proxecto de presupostos autonómicos para o 2026 que se coñeceu, xa que non se incrementan o necesario para dotar de condicións dignas o sector», lamentan.

Movilizaciones

Esta reunión coincidió con la séptima jornada de huelga del sector, día en el que además se convocaron movilizaciones en las principales localidades de Galicia. Una de ellas fue en Ourense, donde se manifestaron una treintena de personas.