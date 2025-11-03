Xunta y Consello da Avogacía Galega renuevan dos convenios para atender a víctimas de violencia sexual y formar a profesionales en violencia de género

Los conselleiros de Política Social, Fabiola García, y de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, con el presidente del Consello da Avogacía Galega, Luis Torres EUROPAPRESS

El Consello da Avogacía Galega y la Xunta firmaron este lunes la renovación de un par de convenios de colaboración por los que se ofrece atención profesional a víctimas de violencia sexual y formación en violencia de género. La iniciativa, que forma parte del Pacto de Estado con la Violencia de Género, suma una aportación de 170.000 euros a cuenta de la Administración autonómica.

Con el primero de los acuerdos, las mujeres víctimas de violencia sexual tendrán siempre de mano a un profesional especializado en este tipo de delitos que las asista en relación con la denuncia y les ofrezca asesoramiento jurídico. También las acompañará en las primeras diligencias, independientemente de que cuenten o no con recursos para litigar. Esta atención jurídica, a la que podrán acceder todos los días del año las 24 horas, se renueva entre Xunta y Consello por 130.000 euros.

Con el segundo convenio, al que la Xunta destinará 40.000 euros, se desarrollarán y financiarán acciones de formación especializada dirigidas a profesionales de la abogacía sobre atención a mujeres y menores que sufran violencia de género, trata o explotación sexual. Estas actividades las pondrá en marcha el Consello da Avogacía Galega e incluyen módulos específicos sobre menores y violencia de género, mujeres extranjeras y aspectos psicológicos y sociales en relación con la violencia de género y con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Este mismo convenio, con la misma dotación, ya lo renovó el Gobierno gallego con el Consello Galego de Procuradores.

Los conselleiros de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y de Política Social e Igualdade, Fabiola García, se reunieron esta mañana con el presidente del Consello, Luis Torres Foira, para formalizar la renovación de los acuerdos. También asistió el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, y el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba.

La Xunta ha explicado que financia la asistencia jurídica gratuita en favor de personas sin recursos suficientes mediante compensaciones a través de los colegios profesionales. Este año destinó 15 millones de euros, dirigidos a compensar las acciones en el turno de oficio realizadas durante el último trimestre del 2024 y en los tres primeros del 2025.

Esta cifra se incrementará el próximo año, hasta los 18,5 millones de euros, según se recoge en sus cuentas para el 2026. Según afirmaron desde el Gobierno gallego, la comunidad se sitúa en los primeros puestos a nivel estatal en la compensación a estos profesionales y, tras el último acuerdo, destaca también por incluir el mayor número de conceptos y agilidad en la tramitación de la indemnización.