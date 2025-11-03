El PSdeG exige planificar con base científica el futuro del monte gallego

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG, en una imagen de archivo. ALEJANDRO CAMBA

El portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, denunció que «a Xunta está utilizando a lei de acompañamento para introducir portas traseiras que vacían a moratoria do eucalipto de 2021» y recordó que esta medida nació para «parar, evaluar e reconducir» la situación de esta especie, fijando su horizonte en diciembre del 2025, pero actualmente «non existe evaluación oficial publicada sobre os seus efectos». Además, el portavoz añadió que técnicos de la propia administración advirtieron de la inseguridad jurídica, enorme complejidad técnica y riesgo real de expansión de la especie si prospera la flexibilización.

Paralelamente, Besteiro comentó sobre la ampliación de la flexibilización que «dá que pensar» porque favorece los intereses de Altri, que coinciden con el único modelo forestal que defiende la Xunta: «No caso de pretender encaixar a macrocelulosa na ampliación 2025-2030 da capacidade eléctrica, o Executivo autonómico debe aclarar a que proxectos maduros renuncia para priorizar un proxecto que non é maduro». Por otro lado, exigió planificar con base científica el futuro del monte gallego, porque un «monte ordenado e rentable non arde».

Dimisión de Carlos Mazón

Besteiro calificó de «caradura e sen vergoña» al presidente de la comunidad de Valencia, Carlos Mazón, de quien criticó que «aínda non deu explicación do ocurrido na traxedia de hai un ano». También se mostró indignado por la dimisión de Mazón en diferido, recordando que contó durante todos estos meses con el aval político y el aplauso de Rueda y Feijoo.