Interceptan un narcosubmarino con 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica

La Policía Judicial y la Armada de Portugal han interceptado un semisumergible en aguas del océano Atlántico que transportaba 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica. Hay cuatro detenidos, los cuatro tripulantes, que según apunta el medio luso Publico son de nacionalidad venezolana y fueron interrogados a lo largo de este lunes en la isla de São Miguel, en las Azores. El medio de comunicación RTP Açores informó a última hora de la tarde que, tras prestar declaración ante el juzgado, ya estarían en prisión preventiva.

Las autoridades portuguesas confirmaron que el destino final de la droga eran «varios países de Europa», pero no precisaron de dónde procedía el narcosubmarino ni adónde iba. La operación, bautizada como El Dorado, comenzó hace unos días y culminó con la interceptación de la embarcación y la droga en alta mar, cerca de las islas Azores.

«Ha sido localizado e interceptado un semisumergible utilizado por una organización criminal transnacional que transportaba más de 1,7 toneladas de cocaína con destino a la península ibérica», afirmó la policía lusa en un comunicado, que ofrecerá más información este martes por la mañana.

Según Antena 1 Açores, la droga ya estaría en el puerto de Ponta Delgada, a la espera de ser transportada a Lisboa. También informaron de que el semisumergible se habría hundido en las maniobras de remolque hacia la isla.

La primera pista sobre el alijo llegó del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de narcotráfico, con sede en Lisboa y en el que están presentes varios países europeos. La operación contó con participación internacional, con agentes de las Fuerzas Aéreas de Portugal, la National Crime Agency del Reino Unido, la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Joint Interagency Task Force South de Estados Unidos.