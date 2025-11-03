El BNG pondrá el foco en la vivienda en sus enmiendas a los Orzamentos 2026

La portavoz del BNG, Ana Pontón, en una imagen de archivo. Sandra Alonso

La portavoz del Bloque, Ana Pontón, anunció que el BNG enmendará los Orzamentos 2026 para poner el foco en la vivienda, además de la defensa de los servicios públicos y un modelo alternativo de desarrollo económico, ya que aseguró que las cuentas de la Xunta «non van a solucionar os problemas da maioría da xente de Galiza».

En relación con las enmiendas en materia de vivienda, la formación nacionalista propondrá movilizar 110 millones de euros para la política social de este tema «para crear un parque público de alquiler que poidan pagar tanto a clase traballadora como a xente moza», afirmó Pontón. Además, defendió que la Xunta desarrolle un programa intensivo de compra de vivienda con el objetivo de lograr 4.000 viviendas en el plazo de cinco años, movilizando las vacías, dado que «na actualidade hai máis de 90.000 inmobles desocupados só nas grandes cidades». Paralelamente, el Bloque defiende que el Gobierno contenga los precios de los alquileres y presentará una enmienda que dote de recursos al Ejecutivo autonómico para poder declarar por sí mismo los mercados tensionados, permitiendo así limitar y controlar la subida de los arrendamientos.

«Se queremos solucionar o problema da vivenda, é necesario non só que haxa máis recursos, senón que se actúe no aquí e no agora e non que se fíen as solucións, única e exclusivamente a construír máis pisos públicos que sabemos que tardan anos e anos en facerse», comentó la portavoz nacionalista y afirmó que el segundo gran bloque de enmiendas que presentará el BNG estará centrado en la defensa de los servicios públicos, «pedindo algo tan básico como o Servizo de Atención ao Fogar (SAF) que se atopa colapsado nestes momentos».

Por otro lado, en defensa de la sanidad pública gallega, el BNG incluirá en las enmiendas un plan de choque de 250 millones para la atención primaria, que permita incrementar los recursos humanos, mejorar sus condiciones económicas y laborales e incorporar nuevas categorías profesionales como reclaman los profesionales de esta rama.

«Leccións de feminismo» polo caso Villares

«Que o PP, que mantivo durante meses a un conselleiro denunciado por acoso sexual, veña dar leccións de feminismo paréceme unha broma de mal gusto», declaró Pontón en relación a las acusaciones del PPdeG por machismo en el BNG y alertó de que los populares pretenden traer «o barrizal da política estatal para que non se fale dos verdadeiros problemas dos galegos».

Dimisión de Carlos Mazón

Durante su intervención, la portavoz identifica a Carlos Mazón como «unha deshonra política ata extremos intolerables, pero por encima da súa catadura moral, o realmente insoportable foi ver como o PP, con Feijoo á cabeza, o recibía con aplausos». Aseguró que en Galicia «coñécese moi ben a forma de actuar dos populares» y recordó casos como los del Prestige o el accidente del Alvia.