Abre una carnicería en Carballo que cura la «morriña inversa» de productos de Suiza
Jesús Pardiñas y su tío Vicente regentan el negocio Wädli: «Facemos a comida como se fai aló en moitos casos, coa mesma maneira de traballar»03 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El concepto de morriña inversa lo desarrolló hace mucho Antonio Rodríguez, periodista y escritor afincado en París y criado en Delémont (Jura, Suiza), hijo de emigrantes de Laxe y Ourense, con la diáspora y todo