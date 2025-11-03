Abre una carnicería en Carballo que cura la «morriña inversa» de productos de Suiza

Jesús y Vicente Pardiñas, sobrino y tío, en el mostrador de su establecimiento. ANA GARCÍA

El concepto de morriña inversa lo desarrolló hace mucho Antonio Rodríguez, periodista y escritor afincado en París y criado en Delémont (Jura, Suiza), hijo de emigrantes de Laxe y Ourense, con la diáspora y todo