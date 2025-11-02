El Gobierno evita aclarar si creará una nueva base BRIF en Galicia pese al acuerdo unánime del Parlamento gallego

BRIF TABUYO | EFE

La semana pasada el Parlamento gallego por unanimidad una iniciativa presentada por el PPdeG en la que reclamaba al Gobierno central la creación de una nueva base de las Brigadas de Refuerzo contra los Incendios Forestales (BRIF) en Galicia. Pero lo que hará el Ejecutivo es todavía una incógnita porque aunque defiende el actual reparto de bases, el Gobierno central ha eludido aclarar si prevé la instalación en el futuro de una en Galicia. Al menos es lo que ha respondido por escrito a una pregunta de senadores del PP, recogida por Europa Press donde indica «que los medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas no están adscritos a ningún dispositivo autonómico concreto y pueden actuar en cualquier lugar del territorio nacional, independientemente de su base de posicionamiento».

En la respuesta defiende que los medios del Ministerio para la Transición Ecológica «han dado cumplida respuesta a las solicitudes de intervención realizadas por Galicia en los últimos años, movilizándose allí donde han sido requeridos». No obstante, señala que el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) es el órgano técnico en el que se analiza con datos objetivos la distribución de los medios aéreos del conjunto de las administraciones «con el fin de alcanzar la mayor eficacia y efectividad, teniendo en cuenta las ubicaciones de los medios aéreos de apoyo a la extinción para optimizar y, si es el caso, actualizar su distribución».

Este es un comité dependiente de la Comisión Estatal de Protección de la Naturaleza y la Biodiversidad (CEPNB) y con representación de todas las comunidades, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio del Interior (a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias).