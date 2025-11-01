Detenidos en A Coruña por la venta ilegal de medicamentos en internet para fabricar «la droga de los pobres»

La Guardia Civil ha detenido a 22 personas, con registros en A Coruña y diferentes puntos de España, en el marco de la operación Grecofar, acusadas de integrar una red dedicada a la venta ilegal de medicamentos por internet mediante el uso de recetas médicas falsificadas.

Los medicamentos intervenidos son de tipo psicotrópico y suelen emplearse en la mezcla con hachís para la elaboración del karcubi, una sustancia conocida popularmente como la droga de los pobres, habitual en el norte de África.

La investigación se inició tras la incautación de un gran número de medicamentos en una empresa de paquetería en Benavente (Zamora). Los agentes rastrearon el origen de los fármacos y descubrieron que procedían de recetas electrónicas privadas emitidas por un mismo profesional sanitario.

El principal detenido presuntamente se encargaba de elaborar y vender recetas médicas falsas, mientras que su colaborador las distribuía a través de aplicaciones de mensajería. El dinero obtenido se canalizaba mediante «mulas económicas», titulares de cuentas bancarias usadas para ocultar los beneficios.

Durante un registro domiciliario en Majadahonda (Madrid), la Guardia Civil incautó una gran cantidad de medicamentos, sustancias estupefacientes, recetas y sellos médicos falsificados, además de material informático.

Las detenciones se llevaron a cabo en Alicante, A Coruña, Ávila, Barcelona, Burgos, Baleares, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Santander, Valencia y Vizcaya.

En la operación, dirigida por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, han colaborado el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Área de Inspección Farmacéutica de la Comunidad de Madrid. Los detenidos, junto con el material incautado, han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Majadahonda.