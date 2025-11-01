El BNG pide medidas a la Xunta para garantizar la potabilidad del agua en los ayuntamientos de Valdeorras

El portavoz de Medio Rural del BNG, Secundino Fernández, junto a Iago Tabarés, en una imagen de archivo. CEDIDA

El portavoz de Medio Rural del BNG, Secundino Fernández, reclamó a la Xunta de Rueda medidas urgentes que garanticen la potabilidad del agua de consumo en los ayuntamientos de la comarca de Valdeorras, afectados por los arrastres de ceniza tras los incendios de este verano. «En lugar de tomar medidas, a Xunta dedicouse a botar balóns fóra, tentando trasladar a súa responsabilidade a outras Administracións», criticó Fernández, quien calificó la actitud del Ejecutivo gallego de «neglixencia de libro» y de «desprezo absoluto cara ás veciñas e veciños de Valdeorras. Como pode o goberno de Rueda deixar a poboación nesta situación sen adoptar ningunha medida efectiva?», se pregunta.

En la iniciativa, el BNG recuerda que los graves incendios del mes de agosto que llevaron a esta catástrofe se originaron en unos pocos focos que la Xunta no fue capaz de apagar en los momentos iniciales, y que se convirtieron en una catástrofe por la negligencia. Para el diputado nacionalista, una de las consecuencias más graves y perjudiciales del fuego en Valdeorras es la contaminación de las aguas provocada por los arrastres desde las zonas quemadas, que están llegando a los cursos fluviales y a los acuíferos utilizados para el abastecimiento humano. Esta situación está obligando a ayuntamientos como A Rúa a repartir agua embotellada entre la población ante la imposibilidad de consumir la del suministro.

«Ás consecuencias económicas directas dos incendios únense agora os danos causados indirectamente polas choivas nas zonas arrasadas dos montes desta comarca, nos que a orografía do territorio favoreceu a erosión e a perda de chan», concluyó el portavoz.