¿Prosperan las demandas de paternidad?: «Cuando se aportan pruebas de ADN, en el 90 % de los casos sí hay filiación»
GALICIA
Un coruñés reclama que un millonario madrileño reconozca su paternidad. Una colilla será clave en la sentencia01 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Una buena defensa, un detective y un laboratorio. Gracias a estos tres ingredientes un coruñés podría convertirse en hijo legítimo de uno de los hombres más ricos de España. La Voz publicaba ayer que un