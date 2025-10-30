Mónica Fernández-Aceytuno, bióloga y escritora: «Vemos más si sabemos nombrar»

Mónica Fernández-Aceytuno es bióloga, escritora y divulgadora. MARCOS MÍGUEZ

Cuando vivía en Madrid, hace muchos años, Mónica Fernández-Aceytuno (Villa Cisneros, Sáhara Español, 1961) acostumbraba ir a trabajar a una sala de la Biblioteca Nacional. Ya en Galicia, un día cayó en la cuenta de