Mónica Fernández-Aceytuno, bióloga y escritora: «Vemos más si sabemos nombrar»
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Actualmente trabaja en su quinto diccionario y recientemente recibió el Premio Fundación BBVA de Conservación de la Biodiversidad, en la modalidad de Difusión del Conocimiento30 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuando vivía en Madrid, hace muchos años, Mónica Fernández-Aceytuno (Villa Cisneros, Sáhara Español, 1961) acostumbraba ir a trabajar a una sala de la Biblioteca Nacional. Ya en Galicia, un día cayó en la cuenta de