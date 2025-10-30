Los rectores tratan de salvar un acuerdo para Medicina que actualmente parece inviable

E. Álvarez, D. García SANTIAGO / LA VOZ

Los tres rectores en uno de los últimos actos en los que han coincidido, la entrega de medallas de la academia de ciencias, a principios de octubre
Los tres rectores en uno de los últimos actos en los que han coincidido, la entrega de medallas de la academia de ciencias, a principios de octubre XOAN A. SOLER

Cada universidad ha presentado su propuesta para descentralizar la docencia en un plazo de cinco años, pero no hay consenso sobre la participación del profesorado

31 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Los rectores de las tres universidades públicas de Galicia decidieron hace semanas mantener encuentros al margen del grupo de trabajo que busca un modelo para la descentralización de Medicina. La propuesta presentada públicamente por los

