La Xunta busca bajos comerciales vacíos en Ourense para comprarlos y crear viviendas protegidas

La conselleira, en su visita a las obras de Cambedo da Raia. CEDIDA

El proyecto presupuestario del gobierno autonómico para el año que viene prevé una partida de dos millones de euros para una oferta pública de adquisición de bajos comerciales en desuso. Se trata de una nueva iniciativa de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que se pondrá en marcha con un programa piloto en Ourense. Esos dos millones se dedicarán íntegramente a la compra de locales abandonados de la capital ourensana para convertirlos en viviendas protegidas.

Así lo avanzó la conselleira, María Martínez Allegue, ayer durante una visita a la ciudad. Según explicó, se eligió Ourense «porque é a capital da provincia onde menos estabamos a construír porque é onde menos solo temos». El proyecto prevé la convocatoria de una oferta pública en la que se establecerá un precio máximo por metro cuadrado. Posteriormente, se hará una valoración individual de cada una de las ofertas presentadas. En cualquier caso, las comunidades de propietarios afectadas deben dar el visto bueno al cambio de uso de local comercial a vivienda y, además, esos espacios deberán reunir las condiciones técnicas y jurídicas adecuadas para que pueda abordarse la transformación.

Para este primer año se prevé la inversión citada de dos millones de euros, pero se trata de un proyecto plurianual, y la inversión total planteada por el Gobierno autonómico será de cinco millones. Todos esos fondos serán para la capital ourensana por los motivos expuestos por Martínez Allegue, que realizó este anuncio aprovechando su visita a las obras de las viviendas sociales que la Xunta de Galicia está construyendo en la plaza de Cambedo da Raia.

Esos terrenos fueron adquiridos por la Administración autonómica a la Sareb, conocida como el banco malo. Para ello, fue necesario pagar un millón de euros porque «o Concello non dispón de solo urbano de titularidade municipal», subrayó la conselleira, que aseguró que los trabajos van a buen ritmo. Las 64 viviendas resultantes serán entregadas en régimen de alquiler a sus adjudicatarios el año que viene, avanzó Allegue, que recordó el proyecto planteado también para el barrio de O Vinteún para la construcción de otras 1.600 viviendas (con la previsión de que el 80 % de ellas sean protegidas).

La conselleira hizo un repaso de las inversiones previstas en toda Galicia en este ámbito en los presupuestos que acaban de iniciar su tramitación parlamentaria.