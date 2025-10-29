Jacobo Fernández Malde, arquitecto: «No va a haber barra libre en el litoral, se trata de que el patrimonio no siga en estado de abandono»

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

El arquitecto Jacobo Fernández Malde.
Fue uno de los redactores del catálogo y afirma que le sorprendió el gran volumen de bienes con valor en la costa de Galicia, aunque muchas veces sean obviados

29 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Jacobo Fernández Malde (A Coruña, 1970) fue, con Pedro Taboada de Zúñiga Campos, Elisa Amigo Vázquez y Patricia Salorio, uno de los arquitectos que participaron en la elaboración del catálogo entre mayo y octubre de

