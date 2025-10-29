Las protestas de los taxistas y los cambios normativos por los VTC se extienden por España

JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Decenas de taxis se concentraron este miércoles en Vigo para desplazarse a la manifestación que tuvo lugar en Santiago contra las VTC.
El debate sobre la regulación de estos vehículos ha resurgido en todo el Estado mientras las comunidades desarrollan normativas dispares

30 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El debate sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) no solo ha resurgido en Galicia. El aumento rampante de las licencias en toda España —hay ahora 23.027 frente a las 16.301

