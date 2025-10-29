Las protestas de los taxistas y los cambios normativos por los VTC se extienden por España

Decenas de taxis se concentraron este miércoles en Vigo para desplazarse a la manifestación que tuvo lugar en Santiago contra las VTC. M.Moralejo

El debate sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) no solo ha resurgido en Galicia. El aumento rampante de las licencias en toda España —hay ahora 23.027 frente a las 16.301