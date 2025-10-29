O orzamento da Xunta para impulsar o galego acadará os 13 millóns de euros no 2026
GALICIA
As contas permitirán desenvolver as medidas do novo plan de normalización, realizar os primeiros exames en liña do Celga ou organizar cursos para estranxeiros29 oct 2025 . Actualizado a las 16:11 h.
O orzamento que a Xunta destina para impulsar a lingua galega medrará un 8,7 % ata acadar os 13 millóns de euros no vindeiro ano. O anuncio fíxoo este mércores o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que afirmou que con este incremento, dun millón de euros en termos absolutos, «cúmprese o compromiso expresado hai un ano de ir nunha senda de aumento» nos fondos dedicados á promoción do idioma.
Durante a súa competencia na comisión de Economía, Facenda e Presupostos do Parlamento de Galicia para explicar as contas do seu departamento, López afirmou que este aumento permitirá «seguir investindo máis dun millón de euros» en programas de promoción da lingua e tamén «máis de tres millóns de euros» en campañas de dinamización lingüística por todo o país.
O conselleiro tamén recordou que no 2026 debatirase e aprobarase o novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega (PXNLG) e señalou que os presupostos da súa consellería «reservarán os fondos necesarios» para aplicar as medidas que se propoñan na súa actualización. Entre as medidas que tamén se poderán sacar adiante con estas contas están os primeiros exames en liña para certificar o Celga 4, a organización de cursos para estranxeiros ou a formación en galego para o persoal dos centros sanitarios e da xustiza.
Á parte das cuestións relacionadas coa lingua, López Campos salientou que «a cultura galega vive unha situación extraordinaria» e anunciou que os Presupostos recén presentados pola Xunta permitirán destinar 6,5 millóns de euros a colaborar co audiovisual galego e outros tres millóns irán destinados ao sector do libro, no que se inxectarán 450.000 euros para promover produción e a edición do libro en galego.