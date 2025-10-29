El Concello de Salceda borra al portavoz del PP de una foto y lo cambia por un edil del gobierno

En la fotografía retocada se puede apreciar como ha desaparecido la pierna del tercer concejal por la derecha. El portavoz del PP estaba justo delante de él.

El Concello de Salceda de Caselas (Pontevedra) publicó en sus redes sociales el pasado 15 de octubre una fotografía coral de la que se borró al portavoz del PP, Santiago Rodríguez Dávila.

El retoque sustituyó a Dávila por Alejandro Rodríguez Canosa, uno de los miembros del gobierno que preside en minoría María Dolores Castiñeira Alén, de Movemento Salceda.

La manipulación de la imagen es evidente porque, como puede apreciarse a simple vista, dejó sin pierna derecha a otro edil del grupo popular, José Luis Fernández Pérez, que estaba colocado detrás de su portavoz y luce ambas extremidades en la foto original.

No es la única diferencia. En esa imagen Alejandro Rodríguez está situado en el extremo izquierdo. En la versión retocada fue movido al espacio que ocupaba Dávila, y la zona que ocupaba aparece un poco difuminada.

El Concello había publicado esa imagen en sus redes sociales el 27 de mayo, cuando la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitó Salceda «para a sinatura do convenio de colaboración entre o Concello e Augas de Galicia que permitirá avanzar no saneamento do barrio do Cerquido, na parroquia de Budiño».

La versión retocada sin portavoz del PP se empleó para ilustrar otra comunicación municipal, que informa de que la Xunta ha licitado esas obras por 675.000 euros.

Santiago Rodríguez mostró su sorpresa por lo ocurrido, ya que considera las relaciones en la corporación «correctas». También recuerda que fue elegido con el voto de 2.411 vecinos de Caselas, por lo que no se explica la difusión a través de las redes municipales, «pagadas con fondos públicos», de una foto de la que ha sido borrado.

Movemento Salceda gobierna en minoría tras obtener 4 de los 13 ediles en liza en el 2023. El PP obtuvo seis actas y se quedó al borde de la mayoría absoluta. El PSOE con dos concejales y el Bloque con uno completaron el pleno, y acordaron facilitar un gobierno alternativo a los populares, sin entrar en él.