El BNG denuncia los precios de los billetes de tren a Galicia en las fiestas navideñas

El diputado del BNG, Néstor Rego, durante una rueda de prensa en el Congreso, en una imagen de archivo. J.P.GANDUL | EFE

El BNG reclamó al Gobierno del Estado y a la dirección de Renfe que adopten medidas urgentes para corregir los precios abusivos de los billetes de tren entre Madrid y las ciudades gallegas para el mes de diciembre, coincidiendo con el período de Navidad. El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, exigió el mismo trato para Galicia que se ofrece a otros territorios del Estado y denunció que «as tarifas parten de cifras escandalosas, entre 80 e 111 euros por traxecto, o que dificulta viaxar en tren á Galiza nestas datas para a maioría social. E hai que lembrar que estamos a falar dun servizo que collen moitos emigrantes galegos para voltar ás súas casas familiares polo Nadal».

A pesar de que para las fechas navideñas otras conexiones ferroviarias, como Madrid-Málaga, Sevilla o Córdoba, ya llevan más de un mes disponibles, la opción para comprar un billete entre la capital de España y Galicia no estuvo disponible hasta el 27 de octubre. «Á marxe deste atraso reiterado, o máis grave é que Renfe volve situar a Galiza nunha posición de discriminación clara, ao aplicar unha política tarifaria que parte de prezos desorbitados desde o primeiro día», explicó Rego.

Los precios de los billetes para viajar entre Madrid y las ciudades gallegas durante los días previos a Nochebuena «non teñen xustificación posible»: hasta Ourense, entre 84 y 95 euros; hasta Santiago, entre 89 y 105 euros; hasta A Coruña, entre 89 y 111 euros; hasta Lugo, entre 80 y 91 euros; y hasta Vigo o Pontevedra, entre 89 y 101 euros. «Resulta inaceptábel que Renfe fixe como punto de partida tarifas tan elevadas, mentres en traxectos semellantes noutros territorios, como o Madrid-Xixón, se poden atopar billetes dende 28,40 euros», afirma Rego y aclaró también que «non estamos a falar de servizos diferentes, senón dos mesmos AVE, Alvia e Avlo que operan noutros territorios, mais cun trato moi distinto cando se trata da Galiza».

Por último, el diputado nacionalista reclamó al Gobierno que garantice que Renfe trate a Galicia con igualdad y justicia respecto a otros territorios: «Non pode ser que viaxar á Galiza custe o duplo ou o triplo que ir a outras partes do Estado. Estamos a falar dun servizo público, non dun luxo para uns poucos».