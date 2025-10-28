Juan Varela, fotoperiodista y gestor cultural: «No hago muchas fotos con el móvil»
Coordinador de PhotoEspaña y cocreador de FFoco en A Coruña, cree que se generan imágenes de manera compulsiva: «No es necesario hacer tantas fotos de tus pies en la playa, del plato de tortilla que te comes o de la discoteca en la que estás bailando»29 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Más que su primera cámara, recuerda la primera foto que hizo con una caja de zapatos cuando estudiaba en la Escola de Imaxe e Son de A Coruña. El fotoperiodista y gestor cultural Juan Varela