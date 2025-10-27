La Xunta convocará el próximo año unas 1.500 nuevas plazas de profesorado

Opositores realizando el examen para acceder a una plaza de docente, en el IES San Xillao de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta convocará el próximo año unas 1.500 plazas nuevas de profesorado. El anuncio lo realizó este lunes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que aseveró que la próxima oferta de empleo público en educación permitirá «asegurar unha plantilla docente ampla e estable con récord de profesores malia o contexto de diminución do alumnado».

Aunque se moverá en el entorno de las 1.500, la cifra exacta de plazas que van a ser convocadas se dará a conocer una vez se determine el número definitivo de jubilaciones que se produzcan entre los docentes este año. De todos modos, el conselleiro recalcó que las vacantes que abrirán están por encima de las fijadas por el Ejecutivo central: «Cubriremos o 120 % das prazas autorizadas polo Goberno do Estado».

En el Parlamento, donde compareció para presentar los presupuestos de su consellería para el 2026, Rodríguez explicó que las nuevas cuentas —que ascienden a 3.090 millones de euros—, son las más altas de la historia y permitirán, entre otros aspectos, «dar resposta a grandes retos como a igualdade de oportunidades, o benestar e a convivencia nas aulas e o reforzo da profesión docente», con 31.756 profesores contratados este año «pese a ter 4.255 rapaces menos».

Durante su intervención en el Pazo do Hórreo, el conselleiro de Educación también repasó las medidas ya anunciadas por la Xunta durante la presentación de los Presupostos. Se refirió a las ayudas que se activarán entre el próximo año y el siguiente para sufragar el coste de los comedores gestionados por las ANPAS—entre 100 y 150 euros para familias con rentas hasta los 10.000 euros— y también recordó la desgravación fiscal que se aplicará para la compra de libros y material escolar a aquellas familias cuya renta oscila entre los 10.000 y los 30.000 euros per capita.

«Tamén se reforza a inclusión e o benestar nas aulas como elementos clave para blindar un ensino de calidade e equitativo», reza la nota enviada a los medios por la Xunta, que destinará 28 millones de euros a reforzar medidas como el Termómetro Acoso Escolar o el programa de acogida y apoyo educativo al alumnado extranjero y en los primeros ciclos de la FP Básica. La formación profesional contará, de hecho, con 18 millones de euros para reforzar, entre otras cuestiones, la Estratexia Galega de FP 2030.

En lo tocante a las universidades, el máximo responsable de la Consellería de Educación subrayó que la aportación al sistema universitario alcanzará los 560 millones de euros, 20 más que el año pasado y que Galicia alcanzará con este amento «o 1 % do PIB de gasto público» destinado a las universidades. Por partidas, 9,3 millones de euros irán dirigidos a sufragar la matrícula universitaria gratuita y a congelar las tasas para quienes no cumplen con los requisitos de la gratuidad y para los estudiantes de máster.

Además, según añadieron desde la Consellería en un comunicado, la Xunta impulsará el Plan de infraestruturas universitarias, que dotará con más de 40 millones de euros de inversión directa y con otros 100 millones para financiar actuaciones como la construcción de la nueva facultad de Farmacia en Santiago, la Escola de Enxeñaría Aeronáutica en Ourense, el edificio de investigación EI3 en Ferrol o la rehabilitación de los edificios de la antigua Escola de Transmisións e Electricidade da Armada (ETEA) en Vigo.

El conselleiro también destacó el impulso a la investigación académica, aumentando los fondos hasta los 118,5 millones de euros y avanzó que durante el 2026 se activará el presupuesto inicial de 35 millones con el que arrancará la nueva Fundación Galega de Atracción de Talento Investigador de Alto Nivel, que pretende «captar, estabilizar e apoiar ata 30 investigadores de máximo prestixio internacional».