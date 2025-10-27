La universidad de Abanca nombrará profesora honoris causa a Kerry Kennedy

Reunión en la que se firmó el convenio entre la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, la UIE y Afundación

Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, será nombrada profesora honoris causa de la facultad de Derecho de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE). El nombramiento se realizará el próximo lunes en una ceremonia solemne en Santiago, y en ella Kennedy pronunciará una conferencia magistral y recibirá el diploma y la medalla académica de la universidad de Abanca.

Además, el rector Miguel Ángel Escotet hará la laudatio: «Kerry Kennedy: La fuerza de la palabra, la compasión y la ley». Previamente, mantendrá un coloquio con los estudiantes de la UIE en su sede en Santiago.

La visita institucional de Kennedy forma parte de un protocolo firmado por su fundación, la UIE y Afundación para, según explica la entidad en un comunicado, «establecer un marco de trabajo conjunto que permita impulsar programas que contribuyan a difundir la necesidad de concienciar sobre los derechos humanos, la tolerancia y los valores democráticos en niños y jóvenes».

Los actos programados con motivo del nombramiento de Kerry como profesora honoris causa de la universidad continuarán el próximo martes con una visita al IES Rosalía de Castro de la capital gallega, donde mantendrá un encuentro con estudiantes y profesores del centro. Kerry Kennedy tiene un doctorado en la prestigiosa Facultad de Derecho del Boston College y varios doctorados honoris causa y premios internacionales. También preside la fundación que custodia el legado de su padre, el senador Robert F. Kennedy.

En el 2019, Kerry Kennedy fundó la división española de la fundación, RFK Human Rights Spain, que, remarca el comunicado, «promueve la paz, el respeto, la educación en valores y el desarrollo del talento en niños y adolescentes, fomentando la cohesión social y la diversidad.