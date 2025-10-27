Renfe aumenta en 650 plazas cada día la capacidad de sus trenes en el eje A Coruña-Vigo

ANGEL MANSO

Renfe incrementará a partir del lunes su oferta de plazas en el eje A Coruña-Vigo, dotando dicho itinerario con una media de 657 plazas a mayores, unas 4.600 más a la semana, como hace constar el operador ferroviario. El año pasado la misma medida posibilitó sumar 7.300 plazas a la oferta habitual, estrategia que incluso se desplegó antes, al arrancar los refuerzos el 9 de septiembre. Incluso para fechas de alta demanda, como los viernes de noviembre el puente de diciembre o las fechas inmediatas a las celebraciones navideñas, Renfe aumentó las plazas disponibles añadiendo 560 más en la media distancia, mediante el mismo método de duplicar su número de vagones.

La compañía ferroviaria programa para cada semana 18 trenes de su flota S121 con capacidad para transportar a más de 550 clientes, «lo que permitirá incrementar la disponibilidad de asientos en el eje Atlántico hasta un 12 % más y reforzar, sobre todo, trayectos con gran ocupación en días y horas punta», subraya la operadora.

Aunque menor que el año, Renfe subraya que dicho incremento permitirá «atender de forma más eficiente a la gran demanda de usuarios de este corredor», que recuerda se consolidó el año pasado como el de mayor demanda de toda la red ferroviaria española, contabilizando un total de 5,3 millones de viajeros en todo el año.

Renfe considera que el incremento de plazas en el eje atlántico contribuirá a retirar vehículos privados de las carreteras y a la consecuente reducción del impacto ambiental en la comunidad gallega.