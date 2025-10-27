Malestar de alcaldes de Valdeorras con la Xunta por el arrastre de cenizas tras los incendios

María Cobas Vázquez
María Cobas O BARCO / LA VOZ

Trabajadores municipales y vecinos limpiando ayer el azud y la captación de agua en San Miguel, en Vilamartín de Valdeorras
Reclaman un plan de acción conjunto con todas las Administraciones para evitar nuevos problemas con el suministro de agua

28 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Tras los incendios forestales del verano, que en Valdeorras quemaron más de 30.000 hectáreas, los alcaldes comenzaron a advertir que, una vez apagado el fuego, había que trabajar para evitar que la lluvia trajese una

