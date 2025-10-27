Malestar de alcaldes de Valdeorras con la Xunta por el arrastre de cenizas tras los incendios

Trabajadores municipales y vecinos limpiando ayer el azud y la captación de agua en San Miguel, en Vilamartín de Valdeorras

Tras los incendios forestales del verano, que en Valdeorras quemaron más de 30.000 hectáreas, los alcaldes comenzaron a advertir que, una vez apagado el fuego, había que trabajar para evitar que la lluvia trajese una