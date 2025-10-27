Los 4.000 kilos de cocaína incautados en la costa canaria que iban al puerto de Vigo habrían generado un negocio de 1.000 millones

El desembarco del alijo transportado por el Little Girls culminó este domingo en Arinaga, Gran Canaria. Quique Curbelo | EFE

Los agentes de la Policía Nacional comienzan ahora el trabajo para desarticular la estructura económica de la organización responsable de las cuatro toneladas de cocaína incautadas el miércoles pasado a bordo de un mercante a unos 1.100 kilómetros de la costa canaria y que tenía como destino el puerto de Vigo. El inspector jefe del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de Galicia —que pertenece a la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional—, Emilio Rodríguez, explicó este lunes que tras esta fase de la operación, que está bajo secreto de sumario, empieza «una labor callada» en la que se analizarán los datos que ha aportado la intervención del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del barco en alta mar, con el apoyo de la Armada española.

El inspector afirmó en una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria que la operación estaba centrada en el transporte marítimo de cocaína a España y la organización que se investiga es «de gran potencial, con capacidad no solo de fletar un barco como este, sino de cargarle con una cantidad de sustancia estupefaciente de 4.000 kilos». A bordo del mercante interceptado —el Little Girls, de bandera de Tanzania que había partido de Panamá y con 54 metros de eslora, 12 de manga y 4,5 de puntal—, y tras muchos meses detrás de la organización, los agentes detuvieron a nueve personas. Pero prevén más arrestos en tierra, tras atacar en la primera fase «al eslabón más débil» de la estructura criminal.

El jefe de la sección Greco-Galicia afirmó que si bien «nadie es más importante que otro», ahora se centran en «las grandes cabezas de las organizaciones, que están muy alejadas de lo que es la droga». Y aunque admitió que es «muy difícil vincularlos al tráfico de drogas», comienza «la batalla policial» contra la banda. Los investigadores dan por hecho que este alijo no es el primero que envían hacia Europa.

La Policía Nacional rebaja a 4.000 los kilos de cocaína interceptados en un barco con destino a Vigo La Voz

Más de 1.000 millones de euros

La droga incautada, el mayor alijo de cocaína en lo que va de año, habría generado un negocio de más de 1.000 millones de euros, según aseguró el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana. Su valor como mercancía pura (esto es, antes de ser adulterada para distribuirla en la calle) asciende a 240 millones de euros.

Respecto a quién iba a recibir las cuatro toneladas de cocaína, poco se ha compartido al estar la investigación bajo secreto de sumario, así como dónde está radicada la organización. Lo que sí aseguró Emilio Rodríguez es que se trata de organizaciones globalizadas. «Que los cerebros o los hilos de esta operación se hayan movido desde Galicia no significa que la vía de introducción fuera a Galicia o que utilizaran otras vías», dijo.

También explicó que una de las grandes luchas en Galicia es contra las narcolanchas, las embarcaciones de alta velocidad que se establecen por «toda la costa atlántica, tanto española como portuguesa», y se dedican específicamente a trabajar para distintos clientes que requieren sus servicios y meter la droga en tierra.