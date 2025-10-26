La información de la DEA estadounidense fue clave en las operaciones antidroga desarrolladas en los últimos meses

Un agente de la Policía Nacional inspecciona un fardo de cocaína tras la aprehensión en alta mar de un barco que tenía Vigo como destino. Quique Curbelo | EFE

En 1984, en las mismas fechas en las que el cartel de Medellín anidaba en Galicia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos —DEA, por sus siglas en inglés— abría una delegación