La información de la DEA estadounidense fue clave en las operaciones antidroga desarrolladas en los últimos meses
REDACCIÓN
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los avisos de la agencia antidroga estadounidense resultaron determinantes en las actuaciones en A Coruña y A Pobra. Los 4.000 kilos apresados esta semana están en línea con incautaciones recientes27 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
En 1984, en las mismas fechas en las que el cartel de Medellín anidaba en Galicia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos —DEA, por sus siglas en inglés— abría una delegación