La información de la DEA estadounidense fue clave en las operaciones antidroga desarrolladas en los últimos meses

La Voz REDACCIÓN

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Un agente de la Policía Nacional inspecciona un fardo de cocaína tras la aprehensión en alta mar de un barco que tenía Vigo como destino.
Un agente de la Policía Nacional inspecciona un fardo de cocaína tras la aprehensión en alta mar de un barco que tenía Vigo como destino. Quique Curbelo | EFE

Los avisos de la agencia antidroga estadounidense resultaron determinantes en las actuaciones en A Coruña y A Pobra. Los 4.000 kilos apresados esta semana están en línea con incautaciones recientes

27 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

En 1984, en las mismas fechas en las que el cartel de Medellín anidaba en Galicia, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos —DEA, por sus siglas en inglés— abría una delegación

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete