El otro accidente del Alvia, un siniestro de tráfico con un coste astronómico: más de 16 millones de euros
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La caída de un Land Rover en el 2020 sobre la línea de alta velocidad a Galicia y el posterior impacto del tren generan una reclamación civil millonaria que el seguro se resiste a abonar.26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Manuel Prieto conducía el 2 de junio del 2020 su viejo Land Rover por el paso elevado que supera la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia a la altura de La Hiniesta,