El otro accidente del Alvia, un siniestro de tráfico con un coste astronómico: más de 16 millones de euros

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Estado en el que quedó la cabeza motriz del Alvia tras la colisión con el vehículo que se precipitó sobre las vías
Estado en el que quedó la cabeza motriz del Alvia tras la colisión con el vehículo que se precipitó sobre las vías

La caída de un Land Rover en el 2020 sobre la línea de alta velocidad a Galicia y el posterior impacto del tren generan una reclamación civil millonaria que el seguro se resiste a abonar.

26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Manuel Prieto conducía el 2 de junio del 2020 su viejo Land Rover por el paso elevado que supera la línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Galicia a la altura de La Hiniesta,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete