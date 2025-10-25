Sanxenxo ante el debate de los VTC: el taxi local se enfrenta a la presión turística del verano
SANXENXO / LA VOZ
En temporada alta el concello se convierte en la tercera ciudad de Galicia, desbordando la capacidad de sus 27 licencias de taxi
Sanxenxo, con menos de 18.000 habitantes censados, se transforma cada verano en la tercera ciudad de Galicia fruto del volumen de visitantes que recibe. El turismo multiplica la población y, con ello, la presión sobre