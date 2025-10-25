Sanxenxo ante el debate de los VTC: el taxi local se enfrenta a la presión turística del verano

A. DAVILA SANXENXO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Iván Torres, presidente de taxistas del Concello de Sanxenxo.
Iván Torres, presidente de taxistas del Concello de Sanxenxo. ADRIÁN BAÚLDE

En temporada alta el concello se convierte en la tercera ciudad de Galicia, desbordando la capacidad de sus 27 licencias de taxi

26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Sanxenxo, con menos de 18.000 habitantes censados, se transforma cada verano en la tercera ciudad de Galicia fruto del volumen de visitantes que recibe. El turismo multiplica la población y, con ello, la presión sobre

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscríbete por solo 1€/mes durante 3 meses Suscríbete