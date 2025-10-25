Rueda recibe al delegado saharaui, Mohamed Mehdi, que deja su puesto en Galicia

Mohamed Mehdi, delegado en Galicia del pueblo saharaui, con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió hoy sábado con el hasta hoy delegado del pueblo saharaui en Galicia, Mohamed Mehdi, a quien agradeció su trabajo para mantener vivos los vínculos entre la comunidad y el pueblo saharaui.

Durante la reunión, Mehdi se despidió de forma oficial del titular de la Xunta y le informó del nombramiento de Aabidim Bucharaya por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Árabe Saharaui como representante en Galicia. Bucharaya era antes delegado en Cataluña.

Fuentes del Gobierno gallego recordaron que gracias a la labor de Cooperación Gallega en Sáhara, impulsada por la Xunta, y a la cooperación con Solidariedade Galega co Pobo Saharaui, más de 7.000 familias gallegas de 263 concellos han acogido desde 1991 a más de 7.600 niños que viven en campamentos de refugiados saharauis a través del programa Vacacións en Paz.