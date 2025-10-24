La renovación de los hospitales gallegos avanza con retrasos y sobrecostes

Obras del Nuevo Montecelo en Pontevedra, que está previsto que finalicen el próximo año Ramón Leiro

A diferentes velocidades, las obras en los principales hospitales gallegos continúan sumando retrasos y sobrecostes. En Pontevedra, el Novo Montecelo estará listo en el 2026, pero el Novo Chuac de A Coruña se retrasará cuatro