Los conductores de Uber, Bolt y Cabify piden que las licencias en Galicia se adapten a la demanda real
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Sus servicios van en aumento: «En 8 horas hacemos entre 10 y 15 viajes». Los profesionales del sector recalcan que la convivencia con el taxi es posible: «Se crean empleos y los usuarios deben tener opciones de movilidad»25 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El hecho de que casi la mitad de las autorizaciones para operar vehículos de alquiler con conductor en Galicia se hayan aprobado en solo nueve meses —335 de las 748 actualmente en vigor se han