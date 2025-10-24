Las cinco primeras zonas inundables de Galicia costarán 7,4 millones

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en la comisión. XOÁN REY | EFE

La Xunta impulsará en el 2026 las primeras zonas de inundación controlada de Galicia, que ya planteó a finales del 2024 y con las que se intentará evitar que las precipitaciones excesivas afecten a núcleos poblados. Estarán situadas en Valdecorvos (Pontevedra), Ponteceso, río Bispo, río Lagares y Vilagarcía de Arousa. Su diseño y construcción contará con un presupuesto de 7,4 millones de euros, aunque el avance de los proyectos estará supeditado al plácet de los ayuntamientos. Además, afirmó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que hoy viernes compareció en el Parlamento para detallar los presupuestos del 2026 de su área, se continuará con obras de prevención ya en marcha para limitar el riesgo de inundación. Se están ejecutando en el río Anllóns, en Ponteceso e Carballo (6,4 millones), Sada (6,4), Ulla-Sar, en Padrón, Valga y Catoira (4) y Fontecova, en Viveiro (un millón).

La conselleira destacó el volumen de la partida presupuestaria para impulsar la gestión del litoral y las políticas contra el cambio climático, que suben un 13,5 % hasta alcanzar los 35,5 millones de euros. El aumento se produce aunque el presupuesto de la consellería se reduce en casi un 10 % hasta los 166,7 millones. Vázquez matizó ese dato señalando que, sumando las partidas de todos los organismos vinculados a Medio Ambiente, el total asciende a 417,3 millones.

En materia de litoral, la conselleira adelantó que el próximo martes se publicará el catálogo de bienes patrimoniales existentes en la costa. Suman 1.582 elementos arquitectónicos, industriales y de otro tipo, que en parte estaban abandonados y podrán ser rehabilitados para albergar nuevos usos.También se prevé crear el próximo año un registro de autorizaciones y concesiones en el litoral y un nuevo procedimiento único para todos los títulos de intervención en la costa.

Además se presupuestará un millón de euros para diseñar un «chiringuito biosostenible», que servirá de modelo para esos establecimientos en la costa. La Xunta creará una línea de ayudas para levantar instalaciones basadas en ese ejemplo.

En materia de cambio climático, además de las medidas para evitar inundaciones, la Xunta reforzará con 4,7 millones los sistemas de alerta temprana y observación meteorológica, además de mejorar el equipamiento tecnológico de MeteoGalicia.

El presupuesto de Augas de Galicia subirán, explicó, un 5,5 % hasta casi 152 millones de euros. La mayor parte se destinará a saneamiento y abastecimiento y a la construcción de infraestructuras hidráulicas. Pero también se dedicarán 17 millones a mantenimiento y conservación de cursos fluviales.

En materia de protección animal, anunció la creación del primer centro autonómico, que estará en Curtis (A Coruña), contará con capacidad para 500 perros y gatos y costará dos millones de euros. Además se destinarán 400.000 euros a la construcción de nuevos parques caninos en Ourense, Pontevedra, Lugo y Santiago.

Durante el debate con los grupos, la conselleira defendió los cambios normativos, entre otras en la ley de protección del paisaje, para facilitar la instalación de parques eólicos. Vázquez relacionó ese cambio con un «mandato de la UE» para apoyar el despliegue de energías renovables «rápidamente» como «único instrumento esencial» para proteger el medio ambiente.

El diputado del BNG Luís Bará señaló la bajada de fondos de la consellería, que vinculó con «irrelevancia política y presupuestaria». También criticó las reformas legales aplicadas a través de la ley de acompañamiento, como las referidas al sector eólico. Vázquez argumentó que los diputados del BNG deberían viajar «en bicicleta», en lugar de usar coches que dependen de la energía eléctrica o de combustibles fósiles.

El diputado socialista Aitor Bouza reprochó a la conselleira su continua «confrontación» con el Gobierno central, lo que hace que parezca «embaixadora do PP» en lugar de conselleira. Vázquez le replicó que parece más interesado en defender al Ejecutivo que en los intereses de Galicia.