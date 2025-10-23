La Xunta ofertará 5.000 plazas de funcionario en cinco años para cubrir jubilaciones

Imagen de archivo de las oposiciones del Sergas en Silleda, en febrero del 2024. Miguel Souto

El gran relevo generacional previsto en las Administraciones públicas comenzará en la Xunta con el reemplazo de 5.000 funcionarios durante los próximos cinco años. La cifra fue anunciada este jueves por el titular de Facenda, Miguel Corgos, que inauguró la serie de comparecencias de los conselleiros en las comisiones del Parlamento de Galicia para explicar el proyecto de presupuestos de la Xunta para el 2026.

Corgos dio por concluido el proceso de estabilización del personal desarrollado durante los últimos años, del que se beneficiaron más de 5.500 trabajadores públicos, y añadió que el siguiente reto en materia de recursos humanos es el relevo generacional.

Además, el titular de Facenda anunció que durante el 2026 se aprobará el decreto de regulación de la carrera profesional. Esa normativa «permitirá o ascenso sen necesidade de cambiar de posto de traballo», ya que la carrera será «horizontal». Corgos explicó que para esos ascensos se tendrá en cuenta la trayectoria, calidad del trabajo, conocimientos, otros méritos y una evaluación de rendimiento.

El conselleiro defendió además el proyecto de presupuestos con argumentos que esgrimió durante los últimos días, como la «estabilidade» de las cuentas, los datos macroeconómicos positivos, la subida del gasto social, en educación y sanidad, la apuesta por la vivienda o las rebajas fiscales controladas. Esas deducciones, según dijo, han ahorrado a los gallegos más de 1.600 millones de euros desde el año 2020.

La oposición no comparte esa visión. La nacionalista Noa Presas consideró que las cuentas describen a un Gobierno «estancado» que no es capaz de dar «unha saída» a los problemas del país. Destacó, además, que las cuentas no cubren la subida de la inflación, lo que afectaría a los servicios públicos y cuestionó la oportunidad de las rebajas fiscales.

Presas también mostró su sorpresa por la congelación del presupuesto de Medio Rural y por la caída de fondos «increíble» para Medio Ambiente después de la oleada de incendios, lo que a su juicio debería traducirse en mayores inversiones en esos departamentos para evitar que se repitan los fuegos.

La socialista Elena Espinosa, que como Presas reclamó al Gobierno que facilite antes la copia del presupuesto para permitir que la oposición pueda analizarlos, advirtió que las cuentas «non están á altura de Galicia». Espinosa afirmó que las rebajas fiscales y el incremento del gasto pueden provocar que Galicia vuelva a vulnerar la regla de gasto, como según la Airef ya ocurrió en el 2024. La diputada del PSdeG explicó que, según ese organismo de control, las deducciones tributarias sin rebaja del gasto «acentúan o risco de incumprimento da regra de gasto no ano 2026 e seguintes».