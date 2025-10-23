Alberto Dafonte, profesor e investigador sobre desinformación: «Ata nos vídeos de gatiños hai perigo»
Sinala que o importante é fomentar o espírito crítico e di: «Penso que está desinformado quen quere estalo, prestamos máis atención cando unha información nos dá a razón»23 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
O despacho de Alberto Dafonte Gómez (Ourense, 1981) na facultade de Comunicación de Pontevedra está presidido por un póster dunha vaca. Na pel da res lese: «Paco vende moto». O anuncio di moito do alumno