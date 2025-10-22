Los VTC transforman la movilidad en las ciudades gallegas pese a las sanciones

Dos viajeros entrando a un vehículo VTC en A Coruña, en una imagen de archivo.
Dos viajeros entrando a un vehículo VTC en A Coruña, en una imagen de archivo. MARCOS MIGUEZ

Las licencias han aumentado un 80 % en nueve meses y los concellos estudian qué medidas tomar. La Xunta indica que todas las solicitudes se autorizan si cumplen la ley

23 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

La expansión de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en Galicia empieza a marcar un cambio de paradigma en el transporte de las ciudades gallegas y sus áreas metropolitanas. Al menos, en A Coruña,

