La violencia de género deja más de 2.000 denuncias y 1.800 víctimas en tres meses

Carteles reivindicativos contra la violencia de género, en los actos celebrados con motivo del 25-N en Vilalba. CEDIDA

Los juzgados gallegos reciben, año tras año, más casos de violencia de género. Esta vez, entre el 1 de abril y el 30 de junio registraron 2.051 denuncias, un 5 % más que en las mismas fechas del año pasado, y atendieron a 1.862 víctimas, un 1 % más. Pero si se compara esta realidad con la de hace solo cinco años, la cifra es un 40 % mayor. Precisamente, la lucha contra la violencia sobre las mujeres y la atención a las víctimas vulnerables son las grandes prioridades que se marcó al comienzo de su mandato el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste.

El informe sobre violencia de género de este segundo trimestre, elaborado por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y publicado este miércoles, muestra también un aumento de las órdenes de protección adoptadas por los juzgados de violencia sobre la mujer de Galicia. Fueron 312 (un 8 % más), de las 457 solicitudes que recibieron. En total, se concedieron seis de cada diez. Datos similares a los que se registraban hace cinco años, con 313 órdenes en el segundo trimestre. Fue en los meses de julio, agosto y septiembre del 2020 cuando se dispararon hasta las 368, la cifra récord hasta ahora.

Además, se acordaron unas 700 medidas judiciales penales de protección de las víctimas, como las prohibiciones de comunicación o las órdenes de alejamiento. También medidas cautelares civiles, cuyo objetivo es la protección de la mujer y de los menores mientras se resuelve el proceso penal. Las más habituales fueron las relacionadas con la prestación de alimentos, con la atribución de la vivienda, la suspensión del régimen de visitas, de guardia y custodia o de patria potestad.

El número de sentencias dictadas en estos tres meses por los juzgados especializados, las audiencias provinciales y los de lo penal ascendieron a 723, y más del 80 % fueron condenatorias.

La gran mayoría de las denuncias (1.700) fueron presentadas directamente por las víctimas en los órganos judiciales, seguidas de las que derivaron de la intervención de la policía (231), de partes de lesiones y de familiares. De las mujeres víctimas de este tipo de delitos, hubo casi un 7 % que se acogieron a la dispensa del deber de prestar declaración.

Son más las víctimas españolas (1.493 frente a 1.341) y menos las extranjeras (369 frente a 501) que en el mismo período del año pasado. En el último caso, son hasta un 25 % menos. También bajan más de un 80 % las menores de edad españolas que sufren este tipo de violencia, de las 19 del 2024 a las 3 de ahora. Destaca el Poder Judicial que solo se contabilizan menores identificadas como víctimas en las denuncias.