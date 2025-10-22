Roi Pantín: «Donde más se utiliza el dron es en la búsqueda de personas, pero su uso va desde los incendios industriales hasta el control de atmósferas explosivas»

Pantín, con algunos de sus drones, el blanco, en primer plano, es el primero que tuvo PACO RODRÍGUEZ

Roi Pantín es graduado en Seguridad y Control de Riesgos, técnico superior en prevención de riesgos y piloto de drones en la Axencia Galega de Emerxencias. Su trabajo de fin de máster le llevó a participar en una jornada sobre casos de éxito en la sanidad aplicando la inteligencia artificial, organizada por el Colegio de Enfermería de A Coruña. Asegura que en el futuro, la IA permitirá «que un enjambre de drones realice una misión conjunta sin la intervención de un humano».

—¿En qué tipo de emergencias actúa el dron?

—En todos aquellos eventos o catástrofes que superen el nivel local, de la pirotecnia de Tui a incendios industriales pasando por otro tipo de emergencias.

—¿Y que aporta esta tecnología?

—Da una imagen en tiempo real de un lugar y la transmite a la central de emergencias, al parque de bomberos o donde haga falta, lo que permite tomar decisiones desde otros puntos. Transmite una imagen y los técnicos toman las decisiones oportunas en base a lo que ven: más medios, otro tipo de recursos, quitar medios o desplazar algún tipo de material.

—Su uso va más allá de que el lugar de la emergencia sea poco accesible.

—Es un apoyo más, una herramienta. A día de hoy no va a trasladar a una víctima pero quizás dentro de poco veamos como cargan a un paciente o se usan para la extinción de incendios. Con la inteligencia artificial un enjambre de drones podría realizar una misión conjunta sin la intervención de un humano. Es decir, que automáticamente lleve a cabo la misión y regrese a la base.

—¿Cuál ha sido la situación más llamativa en la que ayudaron estas aeronaves?

—En general en cualquier intervención es un punto fuerte, desde búsqueda de personas, que es donde más se usa, hasta incendios industriales para detectar puntos de calor o incluso la dirección que coge una nube tóxica, como pudo ser hace poco el incendio de Ratibrom en Vilagarcía. O para controlar atmósferas explosivas y entrar en un recinto confinado para valorar si en ese recinto hay algún tipo de gas o no. Puedes instalar el sensor que quieras, cámaras de visión nocturna, térmicas, infrarrojos, detectores de gases... incluso llevar cargas, algo que todavía no está aprobado a nivel europeo pero se puede hacer. Habría la posibilidad de coger a una persona en un punto A y llevarla a un punto B, si pesa menos de 80 kilos.

—¿Cuál es la mayor dificultad a la hora de manejarlos?

—Uno de los mayores problemas que tenemos en una emergencia es la coordinación con otras aeronaves, por eso un particular no puede volar un dron en estas situaciones. A nivel europeo uno de los principales problemas es el de drones que se acercan a aeropuertos sin que haya constancia de ese tipo de vuelos. El uso civil al final genera problemas.

—¿Y a la hora de maniobrar con ellos en la emergencia?

—Programar el trabajo que vas a hacer es lo más complicado. Si vas a ir a un punto y vas a volver, si vas a continuar desde ese punto con otro mando y transferir ahí el control del dron a otra persona, si va a aterrizar en el mismo sitio que despegó o en otro diferente... Si estás volando en una zona de aglomeración de gente, por ejemplo, tienes que tener alguna medida para mitigar en el caso de que falle un motor para que no caiga encima de la gente. Garantizar el vuelo y asegurar que no va a haber ningún problema, y eso dentro de la emergencia, claro. Volamos con la presión de que por encima de que hay una emergencia no podemos causar nosotros un problema.

—La jornada en la que participó se centró en las emergencias sanitarias, ¿cómo puede ayudar?

—Con los drones podemos tener un recurso preventivo dentro de una intervención que nos aporta seguridad, nos da una grabación de la intervención para luego analizarla y ver los errores que puede haber o las problemáticas de seguridad. Imagina un accidente de tráfico señalizado y con la zona perimetrada, siempre hay personas que van en el coche y no se enteran, y siendo de noche te pueden llevar por delante. Con un dron encima supervisando y con un punto de luz ganas visibilidad, y quien está viendo la intervención puede decir: 'deberías ponerte otra equipación, está entrando un contaminante, en el maletín hay este tipo de medicamento...'. Al final es un recurso más.