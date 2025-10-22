El Congreso aprueba reconocer a la UME por su labor en los incendios

ALEJANDRO CAMBA

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó una iniciativa para trasladar el agradecimiento a la Unidad Militar de Emergencias (UME), los miembros de las Fuerzas Armadas y el resto de profesionales que trabajaron en la lucha contra los incendios forestales del verano, que arrasaron más de cien mil hectáreas en Galicia y 400.000 en el resto de España.

Esta medida fue impulsada por el PSOE en forma de proposición de no ley, destacando el esfuerzo de los más de 6.500 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en la lucha contra las llamas, que realizaron multitud de labores como quemas de urgencia, ataque directo al fuego y protección de poblaciones e infraestructuras, entre otras, con más de dos mil medios de todo tipo y una estrecha cooperación entre la Armada y los ejércitos. Los socialistas destacaron que la UME participó en 48 intervenciones en nueve comunidades autónomas y recordaron que los días más complicados fueron el 14, 15 y 16 de agosto, cuando estuvieron desplegados hasta en catorce incendios de forma simultánea. No obstante, hubo intervenciones cerca de quince días seguidos.

Paralelamente, el PSOE planteó agradecer también a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todos los efectivos, agentes medioambientales, bomberos forestales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tripulaciones, personal de protección civil, funcionarios, voluntarios y a todo el personal al servicio de todas las instituciones que participaron en la extinción de incendios.

A su vez, aprovechó para reclamar la importancia de mantener el elevado grado de «preparación, profesionalidad, capacidad de acción y respuesta que caracteriza a la UME, sobre todo la formación y capacitación continua de los militares, y divulgar el origen, misión y labor diaria que realiza la unidad, aprovechando que el 7 de octubre se celebrará el 20.º aniversario de su creación».