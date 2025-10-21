El PP señala de nuevo a la ministra de Igualdad por las pulseras antimaltrato y pide en el Congreso una auditoría

La diputada del PP Marta González, este martes en el Congreso Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Los populares llevaron ayer de nuevo al Congreso el debate sobre los fallos en las pulseras de control telemático para maltratadores a través de una proposición no de ley y exigieron, una vez más, la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La respuesta del PSOE y sus socios fue la esperada y le reprocharon el «uso partidista» de los problemas del sistema Cometa, el encargado del funcionamiento de los dispositivos telemáticos de protección para las víctimas de violencia de género.

Con la iniciativa —que surge después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria anual de absoluciones por fallos en las pulseras— pedían al Gobierno que impulse una auditoría independiente del sistema para evaluar en tiempo real su funcionamiento y evitar nuevos fallos. En su defensa, la popular Marta González acusó a la ministra de «negligencia, ineptitud y ocultación» en la gestión de las pulseras y pidió de nuevo su dimisión (una petición que no incluyeron en la proposición).

La diputada criticó que la ministra haya ofrecido «explicaciones evasivas y acusaciones infundadas», tras los fallos en las pulseras. En cuanto a estos dispositivos, aseguró que el Ministerio de Igualdad los adquirió «en plataformas como Aliexpress» cuando «no estaban diseñados para este fin». Un extremo que desde el PSOE negaron completamente.

Los populares se toparon con la oposición del Gobierno y sus socios parlamentarios, que no satisfechos con desestimar la iniciativa acusaron a los populares de moverse por interés electoralista en un tema trascendental como es la protección de las mujeres víctimas de violencia de género. El PP solo obtuvo el respaldo de Vox y UPN.

En su respuesta, la socialista Andrea Fernández acusó al PP de difundir «imprecisiones», de generar «alarma social» en relación con el sistema de pulseras telemáticas para maltratadores y de utilizar este asunto «con fines partidistas». Afirmó que desde que se originó el problema con las pulseras, el ministerio mantiene un plan de «seguimiento exhaustivo» del servicio; e insistió en que «nunca se ha dejado de alertar» cuando un maltratador ha intentado vulnerar una orden de alejamiento.

Desde Sumar pidieron al PSOE y en concreto a Igualdad «transparencia» tras lo ocurrido en el sistema telemático, que tacharon de «grave», y acusaron al PP de convertir el dolor de las víctimas en ruido político. Desde Junts señalaron a los populares y reprobaron que busquen la confrontación en un tema muy sensible que requiere autorresponsabilidad para no generar alarma social, como desde ERC y el PNV, que rechazaron «linchamientos gratuitos». Por el BNG, Néstor Rego acusó al PP de utilización política y pidió respeto para las víctimas, reclamando una investigación rigurosa y transparente para saber qué ocurrió.