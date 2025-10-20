La Xunta cambia la ley de protección del paisaje para acelerar el despliegue de los eólicos

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

J.M. CASAL

Introduce 37 cambios legislativos en la ley de acompañamiento a los Orzamentos, incluida la relativa a la inteligencia artificial, aprobada este año

20 oct 2025 . Actualizado a las 15:08 h.

La ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos, por ello popularmente conocida como ley de acompañamiento, introduce cada año un largo listado de modificaciones normativas. La Xunta se acoge al aval del Tribunal Constitucional a

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 82% dto.
Antes  69€/año 12€/año Suscripción WEB+APP Suscríbete