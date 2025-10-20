Los VTC encuentran mercado en Galicia: las licencias se duplican en cinco años y los taxistas exigen que cumplan la ley

JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

Un conductor de VTC daba indicaciones este lunes a una pasajera en la estación intermodal de Vigo.
En las ciudades gallegas operan este servicio 748 vehículos, un centenar más que en junio y el doble que en el 2020. Los taxistas anuncian movilizaciones y exigen que se cumpla la ley

21 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Hace un mes, un ejército de vehículos eléctricos de color verde intenso tomó el centro de A Coruña. Los coches, propiedad de la empresa estonia Bolt, fueron aparcados primero en el polígono de Vío y

