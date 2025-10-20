BNG y PSdeG critican que la Xunta vuelva a repetir «unhas contas sen proxecto de país»
GALICIA
La oposición rechaza que el Ejecutivo autonómico no acepte la quita de la deuda pública: «Impide dispor de recursos para mellorar a vida da xente»20 oct 2025 . Actualizado a las 16:52 h.
BNG y PSdeG han coincidido este lunes en criticar el anteproyecto de los Presupostos del 2026 presentado en el Parlamento gallego. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, lamentó que la Xunta vuelva a repetir «unhas contas sen proxecto de país. Hai máis ambición no presuposto de calquera comunidade de veciños que no da administración autonómica, que mantén á comunidade galega en punto morto». Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se mostró decepcionado al ver que «o proxecto orzamentario sexa unha constatación da parálise da comunidade galega, onde o único que crece é o número de demandantes de vivenda, de demandantes de axuda a dependencia e de atención sanitaria».
«Incluso na Xunta son conscientes das limitacións e carencias das contas públicas. Por iso mantivo os detalles escondidos durante días, porque son o retrato perfecto dun Executivo estancado e sen ideas», declaró Pontón. Además, Besteiro lamentó que estas cuentas no dan una respuesta de realidad de Galicia ni a las necesidades de sus ciudadanos, porque se limitan a ser una «gran campaña publicitaria realizada por Rueda e o seu goberno».
Deuda pública
Los dos partidos de la oposición criticaron el montante de gasto destinado a la deuda pública y que asciende a 1.858 millones de euros, de los que 214,8 corresponden a intereses. A pesar de que el conselleiro de Facenda e Administracións Públicas, Miguel Corgos, defendió que las cuentas de la Xunta «non presentan un problema de débeda, senón de financiamento», tanto el PSdeG como el BNG reprocharon que el Ejecutivo autonómico no acepte la condonación de la deuda que propone el Gobierno para disponer de más recursos.
«Estamos en mans dunhas lumbreras no mundo da economía», ironizó Besteiro, quien también insistió en el hecho de que rechazar la condonación de la deuda «impide dispor de recursos para mellorar a vida da xente». Al hilo de esto, Pontón denunció que la Xunta actúa «coma se nos sobrase o diñeiro, ao permitirse o luxo de non aceptar quita da débeda, a pesar de que se destina a este fin ata 3,4 veces máis que a vivenda e 11 veces máis que á loita contra o cambio climático».
Rebajas fiscales
Otra crítica común fue el impacto que tendrá en las arcas autonómicas las rebajas fiscales aprobadas por la Xunta y que suponen 793 millones de euros menos en la partida presupuestaria. Más en profundidad, Pontón denunció que estas deducciones significan una nueva apuesta «por agasallos fiscais a quen máis teñen á conta de recortar e deteriorar os servizos públicos para logo xustificar que non funcionan. Algunhas destas deducións fiscais suporán un aforro de 500 euros para as rendas de máis de 60.000 euros, pero só de 20 euros para os que cobren 20.000 euros. É unha auténtica tomadura de pelo».
El líder del PSdeG criticó que Rueda mantenga su apuesta por los descuentos fiscales a los más ricos y lo calificó como «un déficit de financiamento que se compensa reducindo o Estado do benestar». Además, recordó que la Atriga (Axencia Tributaria de Galicia) ya advirtió de que Galicia dejó de ingresar 731 millones de euros tras esta iniciativa, limitando así la capacidad de la Xunta para reforzar los servicios públicos.