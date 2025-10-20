Cuenta atrás de la Xunta para levantar 644 viviendas de protección pública el año que viene

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, supervisó en junio en Mondoñedo las obras que se ejecutan en un inmueble de la calle Peña de Francia para convertirlo en una vivienda que se alquilará a menores de 36 años joe alvez

El grueso de las inversiones de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras que recoge el proyecto de presupuestos de la Xunta para el 2026 se concentran en dos entidades dependientes de ella, el Instituto Galego de Vivenda e Solo, que cuenta con casi 132 millones, y la Axencia Galega de Infraestruturas, que roza los 220 millones de inversión prevista.

El dinero del IGVS incluye 86 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que caduca en el mismo 2026, para levantar 644 viviendas de promoción pública para alquiler social, a las que se suman 188 ya finalizadas. En total, las inversiones de la entidad prevén la construcción o licitación —hay partidas con previsiones para dos años más— de 907 viviendas, a las que se añade la rehabilitación de 251. Todo sin tener en cuenta 199 ya listas, incluyendo las 188 citadas.

Los fondos del IGVS incluyen además una partida de 18 millones —con inversiones previstas hasta el 2029 que suman otros 166 millones— para operaciones de suelo residencial que suman más de seis millones de metros cuadrados de terreno. El plan de la consellería es destinar esas fincas a la construcción de vivienda pública en colaboración con cooperativas y con promotores privados.

La Axencia Galega de Infraestruturas incluye en sus previsiones 30 intervencions concretas. Las de mayor presupuesto son la finalización del tramo A Ramallosa-A Estrada de la AG-59, que costará casi 17 millones, y la finalización de la Cidade de San Caetano, el nuevo centro administrativo de la Xunta en Santiago, con 11,6 millones. La entidad ha presupuestado además 27 millones para una partida extraordinaria de refuerzo del firme de las carreteras, que se suma a otra partida ordinaria de 37 millones.

Infraestruturas destinará además 6,5 millones a evitar la subida de peajes en las vías autonómicas y casi 12 millones al convenio con Aceousa para suprimir peajes en la sombra en autovías de su titularidad.