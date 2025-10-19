La policía alerta de una nueva oleada de estafas con la táctica del hijo en apuros

EFE

La Policía Nacional ha alertado en Galicia, con el foco sobre todo en A Coruña, de que se ha detectado en las últimas semanas una nueva oleada de estafas utilizando la táctica del hijo en apuros, un tipo de fraude que «utiliza la ingeniería social y la urgencia emocional», dice, para obtener importantes sumas de dinero de sus víctimas.

Este engaño se basa en aprovecharse de la confianza y el vínculo familiar, y sigue un patrón muy similar en la mayoría de los casos. La víctima (padre o madre) recibe un mensaje, generalmente a través de WhatsApp o SMS, desde un número de teléfono desconocido. El redactor de ese mensaje se hace pasar por su hijo. La excusa habitual es que su hijo o hija tiene su teléfono habitual estropeado, que lo ha perdido, que se lo han robado o se ha quedado sin batería, por lo que escribe desde otro número, que dice que es de un amigo o compañero de trabajo. A continuación, el falso hijo alega una situación de urgencia económica —que necesita pagar una factura de manera urgente o una multa, por ejemplo—, y pide una transferencia.

La Policía explica que la mejor herramienta contra este tipo de fraude es ser cautos y verificar la identidad del comunicante y apela a desconfiar de las peticiones urgentes de dinero que lleguen por vías que no son las habituales.

Además de incidir en que se trate de confirmar la identidad del hijo llamando al teléfono de este, la policía aconseja que, en caso de que esto no sea posible, se formule una pregunta que solo podría responder la persona que dice ser.