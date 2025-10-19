Los agujeros negros de la costa gallega que usa el narco por la ausencia de presencia policial

Javier Romero Doniz
javier romero VIGO / LA VOZ

GALICIA

Operación Dinastía. Conllevó el arresto en el 2021 de Gerardo Rial, de Vilagarcía y hasta entonces un objetivo policial prioritario en Galicia. Se alió con gente de los Balcanes para alijar 560 kilos de cocaína en Ribadeo.
El lado norte de la ría de Arousa es la zona vulnerable más activa, con un solo agente especializado para las organizaciones locales o las de fuera que recurren a ese litoral para trabajar

19 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

El último gran alijo de cocaína incautado en Galicia se descargó el 13 de septiembre en A Pobra do Caramiñal, en la entrada norte de la ría de Arousa, con vecinos de la comarca implicados

