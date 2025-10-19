Los agujeros negros de la costa gallega que usa el narco por la ausencia de presencia policial
VIGO / LA VOZ
El lado norte de la ría de Arousa es la zona vulnerable más activa, con un solo agente especializado para las organizaciones locales o las de fuera que recurren a ese litoral para trabajar19 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
El último gran alijo de cocaína incautado en Galicia se descargó el 13 de septiembre en A Pobra do Caramiñal, en la entrada norte de la ría de Arousa, con vecinos de la comarca implicados