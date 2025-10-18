El BNG alerta de que la promesa del gasto social de los presupuestos del PP para el 2026 «é un espellismo»

cedida

La portavoz de Hacienda del BNG, Noa Presas, denuncia que el incremento en gasto social para el 2026 es inferior a la inflación, y asegura que no compensa los recortes y acaba deturpado por las constantes modificaciones presupuestarias. Advierte de que se trata de un «espellismo», porque «nin é suficiente, nin é real».

Existen tres razones fundamentales, señaló Presas, que desmienten el relato del Gobierno gallego al calificarlos de «históricos». En primer lugar, asegura que se trata de un incremento insuficiente en un contexto de una subida del IPC, porque apenas sube un 2 % mientras que la inflación creció un 2,7 % en el 2024, y el dato gallego más reciente se sitúa en el 2,9 %. «Isto significa que temos uns orzamentos que en realidade están recortados», señaló.

La diputada del BNG indicó que el Ejecutivo de Rueda habla de un aumento de 321 millones de euros (3,1 %) en gasto social, pero advierte de que está inflando la cifra incorporando políticas de empleo. «Se nos centramos nos servizos públicos esenciais —Política Social, Sanidad e Ensino—, á espera de poder analizar a información con detalle, a suba non cobre sequera o incremento dos prezos», indicó Presas, que advierte también de que en un contexto en el que prestar servicios cuesta más, el resultado real será un «recorte efectivo nos servicios públicos».

Por otra parte, Presas indicó que los previsiones de gasto social son insuficientes porque se compensan los recortes acumulados por el PP, y citó, a modo de ejemplo, la nueva propaganda sobre salud mental. «O Goberno galego promete 17 millóns de euros para o Plan Galego de Saúde Mental, cando o Consello de Contas vén de desmontar as promesas anteriores cun informe que lle saca as cores ao Goberno galego». Según indicó, en el 2020, el PP comprometió 83 millones de euros para gastar entre 2020 y 2024, pero la inversión real fue solo de 33, incluyendo el personal. «Mentres o PP fai esta demagoxia orzamentaria, hai case 8 mil persoas esperando por unha consulta de psiquiatría, e iso é intolerable», criticó. «O mesmo sucede coa Atención Primaria —añadió—. Os 1.747 millóns anunciados non compensan os case 2.000 millóns de recortes acumulados nin serven para que Galicia deixe de estar á cola do investimento no Estado».

Por último, advirtió que estas cuentas son un «espellismo» porque se cambian constantemente con modificaciones presupuestarias, y puso como ejemplo el Servizo de Axuda no Fogar, al que se destinan 10 millones más en los presupuestos del 2026, pero en lo que va de 2025, señala, ya se recortaron 17 millones en este mismo servicio. «A nova cifra prometida nin sequera compensa o recorte que aplicou o PP neste 2025», apuntó Presas, que sentenció: «Unha vez máis, os orzamentos non son históricos, non son suficientes, e, por suposto, non son nin reais nin sociais».