En 254 concellos se permite desde hoy la caza libre sin límite de jabalíes hasta febrero

Un jabalí en un entorno urbano próximo al CEIP Alborada (A Coruña), en una imagen del 2024. ANGEL MANSO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó este viernes la declaración de emergencia cinegética temporal realizada por la Xunta en un total de 38 comarcas gallegas, a raíz de la presencia y los daños ocasionados por los jabalíes. Esta medida estará vigente hasta febrero del 2026 y afecta a 254 ayuntamientos que abarcan un 83 % de la superficie total de la comunidad gallega. La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, detalló que esta es «a quinta vez (tras 2019, 2021, 2023 y 2024) que se recorre a este instrumento co fin de axilizar as medidas dirixidas ao control das poboacións desta especie, naquelas zonas con maior incidencia, e previr dentro do posible os futuros danos».

Durante la vigencia de esta medida se permitirá abatir o capturar, sin límite de ejemplares, jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad. La directora xeral subrayó que la caza libre podrá quedar suspendida, antes de la fecha indicada, en su conjunto o en parte del ámbito de aplicación, siempre con una previa resolución, «de constatarse que desapareceron as causas que motivaron a declaración».

En la provincia coruñesa, está declarada la emergencia en las comarcas de Arzúa, Betanzos, A Coruña, Eume, Ferrol, Ortegal, Santiago, Bergantiños y Ordes; en la de Lugo, en Os Ancares, Chantada, Lugo, A Fonsagrada, A Mariña Central, A Mariña Occidental, Sarria, Terra Chá, Terra de Lemos y A Mariña Oriental; en la de Ourense, en Allariz-Maceda, O Carballiño, A Limia, Ourense, O Ribeiro, Terra de Caldelas, Terra de Celanova, Terra de Trives, Valdeorras, Verín y Viana. Por último, en la provincia pontevedresa, está activa en las comarcas de Caldas de Reis, Deza, Tabeirós- O Condado, A Paradanta, O Morrazo, Pontevedra y Vigo.

Aunque en la pasada campaña tenían permitida la libre caza, las comarcas de A Barcala, Noia, O Sar y Barbanza no están incluidas en la lista de este año. Por contra, O Morrazo y A Paradanta son comarcas que sí aparecen en la declaración de emergencia cinegética de la Xunta y no se contemplaban en la del curso pasado.

Medida complementaria

La Xunta advirtió de que esta declaración es un instrumento complementario a la caza dentro de los terrenos de régimen cinegético especial y común, así como a las actuaciones de control por los daños. Durante la vigencia de esta medida en estas comarcas, se permitirá abatir o capturar, sin límite de ejemplares, jabalíes de ambos sexos, prioritariamente hembras adultas y subadultas de cualquier edad.

En las zonas con la declaración de emergencia, la Xunta habilitó la autorización para el uso, con carácter excepcional, de medios auxiliares que favorezcan «a eficacia, o óptimo aproveitamento cinexético e garantan a seguridade para as persoas», indicó la directora xeral.