Las empresas de buses no regulares acusan a las concesionarias de rutas de largo recorrido de «estar dopadas a cascoporro con subvenciones»

Aspecto que presentaba esta mañana la estación de buses de Viveiro, con más vehículos estacionados de los que hay en una jornada normal Xaime Ramallal

Enfrentamiento en el sector del autobús en España. La aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, registrada la semana pasada en el Congreso de los Diputados, ha hecho aflorar el rechazo y sensación de agravio que las pymes del sector aseguran sufrir respecto a las grandes concesionarias de las rutas regulares de larga distancia del transporte de viajeros por carretera. La Asociación de Empresarios de Transporte Discrecional, Regular de Uso Especial y Turístico (Direbús España) mantiene que la nueva normativa impide la introducción de la competencia y consolida el reparto de rutas en favor de las actuales prestatarias de las rutas nacionales, así como un modelo de concesiones que califican de obsoleto, proteccionista y anticompetitivo.

«Nuevamente ocuparán las concesiones las mismas empresas, dopadas a cascoporro con subvenciones de los impuestos que pagan las pymes del sector, y con el agravante de que ni tan siquiera estas empresas adjudicatarias son españolas», indican los responsables de Direbús, que añaden que se ha cerrado para el usuario la posibilidad de otro modelo de prestación de rutas que favorecería a más usuarios y a un menor coste.

«El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a legislar de espaldas a Europa y contra el sentido común», señala Alfonso Taborda, presidente de la organización de autobuses crítica con la normativa impulsada por el Gobierno. Mantiene que además ignora las directrices comunitarias que permiten que un viajero pueda, por ejemplo, comprar un billete para el autobús que une Oporto con París para viajar entre Vigo y Gijón. «Esta Ley sigue castigando a los operadores españoles con prohibiciones que no existen en ningún otro país europeo», advierte Taborda. «España legisla como una isla», añade.

Direbús rechaza también que la Ley de Movilidad Sostenible mantenga la prohibición de la venta por plaza o la imposibilidad de operar entre dos puntos que no cuenten con líneas de transporte de bus concesionadas, lo que subraya, deja sin alternativas de comunicación de miles de personas, sobre todo de las zonas rurales. «Mientras en Europa se impulsa la movilidad compartida y se promueven soluciones digitales, en España seguimos legislando para proteger a quien menos lo necesita», ha lamentado Taborda. «Es una ley que protege privilegios, no personas», concluye la asociación que, aunque pide la apertura de una vía de diálogo por parte del Gobierno, augura que tendrá que ser la Comisión Europea la que tenga que acabar tomando medidas.

La multinacional alemana Flixbus, la firma que más ha incidido en favor de la liberalización concesional y la eliminación del cabotaje, y que opera en todas sus líneas asociada con pequeñas y medianas empresas, también se ha manifestado en las últimas horas respecto a la Ley de Movilidad, para lamentar el «bloqueo» en el que la citada empresa considera que se mantendrá el sector del transporte de pasajeros por carretera.

«Nadie en el sector entiende por qué el Ministerio de Transportes se niega a estudiar mejoras de un modelo que ha provocado que el autobús pierda 15 millones de pasajeros al año desde el 2009», indicó Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Europa occidental. Flixbus echa mano de diversos estudios para asegurar que España es el país más caro de Europa para viajar en autobús, además de advertir que el modelo vigente se basa «en subvenciones de decenas de millones a unas pocas empresas, que, además, operan con concesiones extinguidas hace años».

Flixbus señala que el PSOE excluyó expresamente la posibilidad del uso interno de las rutas internacionales, mientras promueve con subvenciones otros modos de transporte como el coche compartido, o se ha liberado la alta velocidad ferroviaria.